Seracılık Eğitimi Alan Suriyelilere Sertifika

12 Aralık 2018 Çarşamba 20:25



12 Aralık 2018 Çarşamba 20:25

Osmaniye'de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Suriyeli sığınmacıların seracılık eğitimi alması amacıyla kurulan sera törenle açıldı, seracılık eğitimini tamamlayan Suriyelilere sertifika verildi."Osmaniye Geçici Barınma Merkezi'ndeki Suriyeli Mültecilerin Mahsul Üretimine Yönelik Acil Destek" projesi kapsamında Göç İdaresine bağlı Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi karşısında kurulan seranın açılışına Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emir Alioğlu, FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu ile davetliler ve sertifika alacak Suriyeli kursiyerler ve yakınları katıldı.Açılış öncesi bir konuşma yapan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emir Alioğlu, seranın sadece Suriyeli sığınmacıları eğitmek amacıyla kurulmadığını, gelecekte Osmaniye'nin seracılık ve örtü altı üretiminin gelişmesi adına da önemli bir adım olduğunu söyledi.FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu da FAO'nun tarımsal konularda, ormancılık konularında, gıda güvenliği ve iklim değişiklikleriyle ilgili çalışan bir kurum olduğunu dile getirdi.Türkiye'de bunların dışında farklı bir konuyla daha ilgilendiklerini kaydeden Gutu, "Bu konu da Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler konusu. Türkiye'de birçok farklı kurumla iş birliği içindeyiz. Bugün burada bulunmamıza sebep olan proje, bizim bu işbirliğimizin en güzel sonuçlarından birisidir." dedi.Türkiye'nin Suriyeli mülteciler konusunda hassas ve özverili davrandığını belirten Gutu, şu değerlendirmede bulundu:"Türkiye, 3,5 milyonun üstünde mülteciye ev sahipliği yaptığı için çok cömert bir ülke olduğunu her zaman gösterdi. Türk halkının güzel ev sahipliği sayesinde mülteciler burada rahatça yaşayabiliyor. Bu sera, aynı zamanda kurumlar kadar insanlarla da iş birliği içinde olduğumuzu gösteriyor. "Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun da Suriye'deki iç savaş nedeniyle yüz binlerce insanın öldüğünü, milyonlarcasının da yerinden edildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:"Hem komşuluğun, hem de insanlığın gereği olarak kapılarını Suriyeli kardeşlerimize açan ülkemiz, gönül coğrafyasına sığdırdığı her mazlumu, kendi coğrafyasına da sığdırabileceğini göstermiştir. ve bu sayede ensarlığın hakkını da vermiştir. Cumhurbaşkanımız, Suriyeli mülteciler arasında kalifiye olanlara dikkat çekerek, ülke olarak istifade edebileceğimizi belirtmişti. Bu kişilerin iş gücüne katılımı Türk ekonomisine katkı sunacağı gibi bu insanların ekonomik entegrasyona ve devlete ve insanlara muhtaç olmadan toplumla uyum içinde yaşamasına yardımcı olacağı açıktır."Konuşmaların ardından düzenlenen seracılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.FAO Acil Yardım Destek Fonu kapsamında finanse edilerek hizmete açılan 8 bin metrekare kapalı alana sahip serada, Suriyeli mültecilere serada sebze yetiştirmenin öğretilmesinin yanı sıra kampta yaşayanların güvenli gıda tüketebilmeleri amacıyla üretilen ürünlerin kamptakilerin kullanımına ücretsiz sunulması amaçlanıyor.