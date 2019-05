Serada 500 çeşit kaktüs yetiştiriyor

Kaynak: DHA

ALMANYA'da uzun yıllar manav işlettikten sonra memleketi Rize 'ye dönen Hüseyin Dilsiz (53), evinin bahçesine kurduğu 300 metrekarelik serada yaklaşık 500 çeşit kaktüs yetiştirmeye başladı. Sayıyı bin çeşide çıkarmayı hedefleyen Dilsiz, "Dünyanın en güzel çiçeklerini, açan kaktüsün bulabildiğim her çeşidini serama katacağım" dedi. Almanya 'da uzun yıllar manav işleten Hüseyin Dilsiz, 7 yıl önce memleketi Rize'ye dönüş yaptı. Almanya'da yetiştirdiği hobisi olan kaktüs çiçeklerini de beraberinde getiren Dilsiz, Çiftekavak köyündeki evinin bahçesine 300 metrekarelik sera kurdu. Serada yaklaşık 500 çeşit kaktüs yetiştiren Dilsiz, çiçekleri 5 lira ile 700 lira arasında değişen fiyatlarda satıyor.Kaktüs denilince akıllara kovboy filmlerindeki devasa kaktüslerin geldiğini anlatan Hüseyin Dilsiz, "Yaklaşık 25 bin çeşit kaktüs var. Boy boy, renk renk. Ben bile yeni çeşitler gördükçe şaşırıyor ve heyecanlanıyorum. Seramızda 500 çeşit kaktüs var. Bu bir başlangıç, en az bin çeşide ulaşmak istiyorum. Bunun sonu yok, bulabildiğim her kaktüs çeşidini topluyorum, ancak ilgi görenler üzerinde yoğunlaşarak artırıyorum. Dünyanın en güzel çiçeklerini, açan kaktüsün bulabildiğim her çeşidini serama katacağım" dedi.'BU BİR TUTKU'Dünyanın en güzel çiçeklerini kaktüslerin açtığını söyleyen Dilsiz, "Buraya gelenler, bu kadar çeşit beklemediklerini söyleyerek şaşkınlıklarını anlatıyorlar. Bir tane kaktüs alan yenilerinin olmasını istiyor, bu bir tutku. Sonrasında muhakkak koleksiyonunuz oluyor. Çünkü aşık oluyorsunuz, yenilerini eklemek istiyorsunuz. Öyle öyle sayıları evinizde artıyor. Zaten dünyanın en güzel çiçeklerini açan kaktüsler neden sevilmesin ki? Seradaki 500 çeşit kaktüsün hemen hemen hepsinin adını ezberledim, özelliklerini biliyorum. Çünkü kaktüsleri çok seviyorum" diye konuştu.Kaktüs almak için seraya gelen Fatih Kandil ise "O kadar çok çeşit var ki; hangisini alacağımıza bir türlü karar veremiyoruz. Önceleri birkaç tane aldık, çeşitleri gördükçe ilgimizi çekti. Sonra gelip, tekrar tekrar kaktüs aldık, seçmekte de zorlanıyoruz. Hepsinden alıp eve götürmek istiyoruz" dedi.- Rize Almanya