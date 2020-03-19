Serada beton dökerek, soğuk ülkelerde inşaat için proje geliştirdiler

ERZURUM Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Dilek Okuyucu ve yüksek lisans öğrencileri, kışın meyve ve sebze yetiştirilen serada beton dökerek soğuk ülkelerin merakla beklediği projede başarılı sonuçlar elde etti. Seralarda dökülen beton sayesinde bölgede kışın da inşaat yapımı devam edebilecek.

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Erzurum'da, yüksek lisans öğrencileri Burak Gedik, Muhammet Şahin ve Burak Şahin ile birlikte büyük bir başarıya imza atan Dr. Dilek Okuyucu, inşaat sektöründe çığır açtı. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yanında, dört bir tarafı karla kaplı serada yapılan beton dökümü ve betonarme imalatın test sonuçlarına göre yazın atılan betonla aynı dayanıklılıkta olduğunu gözlemledi. Proje hakkında bilgi veren Dr. Dilek Okuyucu, "Karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde betonarme imalat sezonu 4-5 ay gibi kısa bir süre ile sınırlı. Bu durum, bölgenin lokomotifi olan inşaat sektöründe 6-7 aylık duraksamalara neden olmaktaydı. Sosyal ve ekonomik sorunlara yol açan bu durumun çözümüne yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmada başarılı sonuçlar elde ettik. Kışın meyve ve sebze üretilen seralarda bizler adeta beton yetiştirdik. Şeffaf naylon çadır ile dış ortam arasında 10-15 derece sıcaklık farkı oluşuyor. Bu sıcaklık güneşli havada çok daha yüksek. Yani sera yöntemi ile artık kışın da inşaatların yapımına devam edilecek" diye konuştu.

'SERADA ATILAN BETON, DEMİR İLE ETLE-TIRNAK GİBİ OLUYOR'

Türkiye'de, 2019 yılı başında yürürlüğe giren, "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin ön gördüğü en düşük beton sınıfı olan C25 beton kullanarak imal edilen betonarme elemanların dayanımlarını inceleyerek başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Okuyucu, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecede elde edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda başarıya ulaştık. Birçok deneme yaptık. Gördük ki soğuk havada atılan beton içine konulan demirle tutuşmuyor ve sağlam olmuyor. Ama serada atılan beton demirle adeta etle tırnak gibi oluyor. Birbirinden ayrılması çok zor. Dünyada kışın yapılan betonarme imalatta donatı ve betonun tutunmasını inceleyen bir çalışma yok. Araştırma bu açıdan çok önemli. Artık kışın ara verilen inşaat yapımı seralar sayesinde ara verilmeyecek" dedi.

Kaynak: DHA