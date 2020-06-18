Serada kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, serasına kenevir ektiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

18.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:45
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, serasına kenevir ektiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Cide ilçesindeki bir köyde A.Y'nin (72) yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda, A.Y'nin evinin bahçesine yaptığı serada dikili 145 kök Hint keneviri ile evinde 19,84 gram kenevir tohumu bulundu.
A.Y'nin evine yaklaşık 600 metre mesafedeki ormanlık alan ve fındık bahçesinde yapılan aramada da 302 kök Hint keneviri ele geçirildi.
A.Y'nin yanı sıra eşi F.Y. (75), oğulları M.A.Y. (51) ve S.Y. (48) ile akrabaları T.Y. (41) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen Hint kenevirleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince yakılarak imha edildi.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, yaptığı açıklamada, operasyonda emeği geçen tüm jandarma personelini tebrik etti.
İl Jandarma Komutanlığına da desteklerinden dolayı teşekkür eden Açıkgöz, şunları kaydetti:
"Cide küçük bir yer fakat İstanbul ile bağı çok kuvvetli. Bu sebeple yazın artan nüfus, birçok zehir tacirinin iştahını kabartıyor. Zehir tacirlerine asla yaşam alanı tanımayacağız. En büyüğünden en küçüğüne kadar gençlerimizi zehirleyenlerin kökünü kazıyana kadar üzerlerine gideceğiz." Serada kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Jandarma, Kenevir, Cide, Güncel, Haber

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