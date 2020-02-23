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Seradan 10 ton muz çalan 3 kişi yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir seradan 10 ton muz çalan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı.

23.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:04Seradan 10 ton muz çalan 3 kişi yakalandı

ANTALYA'nın ilçesinde bir seradan 10 ton muz çalan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Şüpheliler muzları sattıklarını söyledi.

Alanya'nın Yaylalı Mahallesi'ndeki bir seradan bir süre önce yaklaşık 10 ton muz çalınmasıyla ilgili harekete geçen Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin M.A.A. (46), O.K. (45), B.Y. (20) ve O.B. (19) olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden M.A.A., O.K. ve B.Y. saklandıkları yerde cuma günü yakalandı. Şüpheliler Mahmutlar Jandarma Karakolu'nda alınan ifadelerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. O.K. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından, M.A.A. da çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili O.B.'nin arandığı kaydedildi.



Mahmutlar, Jandarma, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

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