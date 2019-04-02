Şerafettin Erdinç Özdil Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP AFYONKARAHİSAR belediye başkan adayı Şerafettin Erdinç Özdil oldu. DSP adayı Şerafettin Erdinç Özdil, AFYONKARAHİSAR belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? AFYONKARAHİSAR belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP AFYONKARAHİSAR belediye başkan adayı Şerafettin Erdinç Özdil ile ilgili seçim sonuçları ve AFYONKARAHİSAR belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP AFYONKARAHİSAR belediye başkan adayı Şerafettin Erdinç Özdil oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte AFYONKARAHİSAR belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. AFYONKARAHİSAR aday yarışı ve AFYONKARAHİSAR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

AFYONKARAHİSAR Seçim Bilgileri

AFYONKARAHİSAR belediyesi için toplam sandık sayısının 457 olduğu belirlendi.

AFYONKARAHİSAR belediyesi için açılan sandık sayısının ise 457 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

AFYONKARAHİSAR belediyesi için katılım oranının ise % 88,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

AFYONKARAHİSAR toplam seçmen sayısının ise 148.907 olduğu belirlendi.

AFYONKARAHİSAR belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 131.095 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP AFYONKARAHİSAR Belediye Başkan Adayı Şerafettin Erdinç Özdil Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP AFYONKARAHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Şerafettin Erdinç Özdil, AFYONKARAHİSAR yarışında % 0,25 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Şerafettin Erdinç Özdil toplamda 315 adet oy sayısına ulaştı.

Şerafettin Erdinç Özdil Kimdir?

Şerafettin Erdinç Özdil, 09.06.1976 Ankara Doğumludur. Ankara Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur.

Mali Müşavirlik ve Bağımsız denetim alanında faaliyet gösteriyor.

Şerafettin Erdinç Özdil, 2015 Afyon milletvekili adayıdır. Halen DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü görevlerini yürütüyor. İngilizce biliyor.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şerafettin Erdinç Özdil, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde DSP Afyon Belediye Başkan Adayıdır.

DSP AFYONKARAHİSAR belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.