Şerafettin Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Şerafettin Kılıç oldu. Saadet Partisi adayı Şerafettin Kılıç, İZMİR büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? İZMİR büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Şerafettin Kılıç ile ilgili seçim sonuçları ve İZMİR büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Şerafettin Kılıç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte İZMİR büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. İZMİR aday yarışı ve İZMİR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

İZMİR Seçim Bilgileri

İZMİR büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 10.161 olduğu belirlendi.

İZMİR büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 10.161 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

İZMİR büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 84,23 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

İZMİR büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 3.253.745 olduğu belirlendi.

İZMİR büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 2.740.705 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi İZMİR Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şerafettin Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Şerafettin Kılıç, İZMİR yarışında % 1,13 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Şerafettin Kılıç toplamda 30.178 adet oy sayısına ulaştı.

Şerafettin Kılıç Kimdir?

1959 yılında Aydın'ın Çine İlçesi, Suğukoluk Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Orta ve lise eğitimini İzmir İmam Hatip Lisesi'nde aldıktan sonra Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümünden 1981 yılında mezun oldu. Sakarya Üniversitesi kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları konulu eğitimini tamamlayarak sertifikasını

aldı.

Saadet Partisi 27. dönem İzmir 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu.

Şerafettin Kılıç evli ve 4 çocuk sahibidir.

Saadet Partisi İZMİR büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.