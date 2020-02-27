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Serakib'i ele geçiren muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti

SURİYE'nin Serakib kentinde rejim güçleri ile çatışan muhalifler, sabah saatlerinde kontrolü ele geçirdi.

27.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:37Serakib'i ele geçiren muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti
SURİYE'nin kentinde rejim güçleri ile çatışan muhalifler, sabah saatlerinde kontrolü ele geçirdi. Rejim uçakları, zaman zaman bölgeyi bombardıman altına alıyor.

İdlib merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Serakib kentinde dün muhalifler ile rejim güçleri arasında başlayan çatışmalar sabaha kadar sürdü. Şiddetli çatışmalar sonunda kenti dört bir yandan saran muhalifler, kontrolü ele geçirdi.

M4 ve M5 Otoyolu'nun kesiştiği noktada bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip olan Serakib'in muhaliflerin ele geçmesi, Şam-Halep lojistik bağlantısını da koparmış oldu. Serakib'deki birçok rejim askerinin geri çekildiği öğrenildi. Rejim askerlerinin geri çekilirken kentin birçok noktasına mayın tuzakladığı tespit edildi.

Muhaliflerin, kentte kontrolü sağlamasının ardından rejim uçakları zaman zaman bölgeyi bombalıyor. Keşif uçakları da bölgeden görüntü alıyor.


- Suriye

Serakib, Suriye, Şam, Dünya

Kaynak: DHA

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