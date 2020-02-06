Aralık ayından bu yana İdlib 'de rejim güçlerinin sürdürdüğü "İdlib Şafağı" operasyonu kapsamında, Türkiye 'nin Rusya'yla anlaşmalı olarak kurduğu gözlem noktalarının bulunduğu Serakib kentini kuşattı. Ülke gündeminde de kendine yer bulan gelişme sonrası Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu konuları araştırıldı.

SERAKİB NEREDE?

Sarakib, Suriye'nin kuzeybatısında, idari olarak İdlib'in doğusundaki İdlib Valiliği'ne ait bir şehirdir. Şehir, Suriye İç Savaşı sırasında şehir isyancı güçlere düştü; 2019 itibariyle Tahrir al-Sham tarafından kontrol edilmektedir. Deniz seviyesinden 370 metre yüksekliktedir.

Serakib Rakımı: 370 m

Serakib Nüfusu: 34.231 (2012)

Sarakib

SERAKİB HARİTASI VE KONUMU

Serakib'in Hatay'a uzaklığı: 105 km

Serakib'in Halep'e uzaklığı : 50 km

Serakib'in İdlib'e uzaklığı: 19 km