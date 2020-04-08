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Seralarda koronavirüs tedbirleri üst seviyede

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, 4 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan domates serasında koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

08.04.2020 08:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:00
Seralarda koronavirüs tedbirleri üst seviyede

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, 4 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan domates serasında koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Seraya ziyaretçi kabul edilmezken, personel ise seraya girişte termal sisleme yöntemiyle yapılan dezenfeksiyondan geçirilip, günlük ateş ölçümü yapılıyor.

Çaldıran ilçesinde 2016 yılında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca desteklenen projeyle hava sıcaklığının eksi 46 dereceye kadar düştüğü Ayrancılar bölgesinde jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda domates üretimine başlandı. 34 bin metrekare alan üzerinde 120 bin metre boru döşenerek ısıtılan seralar, 10 milyon TL'ye mal oldu. İlçede topraksız ve arılarla tozlanmanın yapıldığı, 'Agro Van ' markalı domatesler tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor.

Üretime ara verilemeyen yerler arasında bulunan seralarda da koronavirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Çalışanlar, sabah işe geldiklerinde 'termal sisleme' yöntemiyle dezenfeksiyondan geçiriliyor. Daha sonra maske ve eldivenleri yenilenen çalışanlar, ateşleri ölçüldükten sonra seraya alınıyor.

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Birimi Proje Koordinatörü Yusuf Taşkın, tedbirleri üst seviyeye çıkarttıklarını söyledi. Serada uyarıcı afiş ve pankartların asıldığını ve seranın günlük olarak da sabah ve akşam dezenfekte edildiğini el temasının bulunduğu yerleri ise silme işlemi yaptıklarını söyledi.

'GÜVENLE ÜRETİM YAPILIYOR'

Erkek personelin serada kaldıklarını, şehir ile iletişimlerinin kesildiğini anlatan Taşkın, kadın personeli ise servislerle 2 grup halinde evlerinden aldıklarını söyledi. Serada 2 metre kuralını uyguladıklarını ve ziyaretçi de kabul etmediklerini anlatan Taşkın şöyle konuştu:

"Bu dönemde gıda çok stratejik bir alandır. Evine kapanan insanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Burada güvenle üretim yapılıyor. Personel sağlığı da dikkat edilerek işlemler yapılıyor. Bitki sağlığı açısından da virüsün dışında diğer etmenlere karşı tedbirler devam ediyor. Burada Mayıs ayının sonuna kadar bu şekilde devam edecek ve Mayıs sonunda hasat başlayacak. Bu tip üretim yerleri değerlidir. Bu dönemde önemi daha çok ön plana çıkıyor. Üreticinin tarlalarda, seralarda olması lazım. Ama bunun dışında da işi olmayanların evlerinde olması gerekiyor"


Kaynak: DHA

Etiketler: Çaldıran, Van, Güncel
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