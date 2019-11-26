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Seramik fabrikasının inşaat alanında yüksekten düşen işçi yaralandı

Bilecik'te faaliyet gösteren bir seramik fabrikasının ek binası inşaat alanında çalışan bir işçi yüksekten düşerek yaralandı.

26.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:24Seramik fabrikasının inşaat alanında yüksekten düşen işçi yaralandı
Bilecik'te faaliyet gösteren bir seramik fabrikasının ek binası inşaat alanında çalışan bir işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Olay dün akşam saat 18.30'da Bilecik 2. Organize Bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere Bilecik'te faaliyet gösteren Bien Seramik adlı fabrikanın Bilecik 2. Organize Bölgesine yapacağı yeni fabrikanın inşaatında çalışan Salih Gündüz isimli işçi perde beton döktüğü esnada yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düştü. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112'yi ayarak verirken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk etti.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bu inşaatta son 3 ayda 3'üncü işçi kazası yaşandığı belirtildi. - BİLECİK

İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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