Seramik ve cam atıklarıyla okullarını güzelleştirdiler

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde, "Seramik ve Cam
Atıkları ile Müfit Saner İlkokulu'nun Güzelleştirilmesi" projesi tanıtıldı.
Okulda düzenlenen programda, proje kapsamında öğrencilerin seramik ve cam atıkları ile ortaya çıkarttığı vitrifiye eserler büyük beğeni topladı. Okul Müdürü
Ramazan Açıkgöz, yaptığı konuşmada, KOÜ Değirmendere
Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu ile hazırladıkları projeyi anlatarak, "Atık maddelerin tekrar kazanılarak kullanılır hale getirilmesinin önemini hepimizi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
hanımefendinin öncülüğünde 'Sıfır Atık Projesi' tüm ülkede başlatılmıştır. Sınıf öğretmenimiz Tülay Şener Akdağ
ve MYO Müdür Yardımcısı Nermin Demirkol bir araya gelerek, bu kapsamda neler yapılabileceğini araştırarak hem öğrencilerimiz hem de okulumuz açısından faydalı olacak bu çalışmayı başlattılar." ifadesini kullandı. Kocaeli Üniversitesi
Değirmendere Ali Özbay MYO Müdür Yardımcısı Nermin Demirkol da proje kapsamında yaptıkları çalışmaları aktardı.
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Biliyorsunuz ki, Sıfır Atık Projesi, sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi sayın Emine Erdoğan tarafından ülkemize yaygınlaştırıldı. Bizler de bu önemli projeye elimizden geldiğince destek veriyoruz. Projede emeği geçen herkese yeniden teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından proje ekibi, gönüllü öğrenciler ve projeye destek veren esnaflara teşekkür sertifikaları takdim edildi.
Daha sonra atık vitrifiye seramiklerle bank mozaik etkinliği gerçekleştirildi.
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Kaynak: AA