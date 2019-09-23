Seramiksan, yeni ürünlerini Cersaie seramik ve banyo fuarında sergiliyor

Dünya'nın en büyük seramik ve banyo fuarı Cersaie'ye bu yıl 12. kez katılan Seramiksan, inovatif ürünlerden oluşan yepyeni fuar koleksiyonunu, uluslararası profesyonellerin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Ekonomi Kaynak: AA
Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, İyi Tasarım Herkesin Hakkı mottosuyla tasarımlara yapan Seramiksan, özgün tasarım anlayışı sunan ürünleri ile Cersaie Fuarı'nda ziyaretçileriyle buluşuyor.
23-27 Eylül tarihlerinde, seramiğin başkenti Bologna'da düzenlenen fuarda Seramiksan, banyo, mutfak, tüm yaşam alanları ve kamusal alanlar için oluşturduğu en yeni porselen karo ve vitrifiye koleksiyonlarını, Hall 18/ B56 - C53 standında sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.