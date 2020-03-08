Seramiksan, yeni vitrifiye serileriyle UNICERA'da
Seramiksan, en yeni vitrifiye koleksiyonlarını, 10-14 Mart'ta CNR Expo'da düzenlenecek Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA'da sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.
08.03.2020 13:46
Seramiksan, en yeni vitrifiye koleksiyonlarını, 10-14 Mart'ta CNR Expo'da düzenlenecek Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA'da sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.
Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, Seramiksan, uluslararası alanda birçok başarıya imza atan tasarımcı Bilge Nur Saltık ile güçlerini birleştirerek banyolarda tasarım algısını güçlendirdiği yeni koleksiyonu Livello ve Stella'nın lansmanını ilk kez UNICERA'da gerçekleştirecek.
Lavabo kenarında kullanılan alanı arttırmaya odaklanan "Livello Serisi", oval ve silindirik olmak üzere iki tezgah üstü lavabodan oluşuyor. Üst üste tasarlanmış iki katman, kullanılan alanı genişletirken, kullanıcıyı daha düzenli olmaya motive etmeyi amaçlıyor. Lavaboda depolamayı mümkün kılan Livello, lavabonun etrafını kirletmeden ürünlerin kullanılmasını ve ardından temizliğini de kolaylaştırıyor.
"Stella Serisi" ise vitrifiye ürünlerine çağdaş bir bakış açısı sunuyor. Geometrik formları günlük hayata adapte eden seri, oval ve silindirik olmak üzere iki tezgah üstü lavabodan oluşuyor. Dış yüzeyi kıvrılmış origami formlarını andıran Stella koleksiyonu, banyolara zarif bir dokunuş sunuyor.
Seramiksan'ın sergileyeceği diğer yeni serileri ise küçüklüğüyle fark yaratan, dar alanlar için mükemmel çözümler sunan "Petite", lavabo, bide, klozet, tasarım bütünlüğü sunan "Bold" ve geniş tasarımıyla rahat bir kullanım alanı sunan ve su akışını kolaylaştıran dizayna sahip "Satürn", banyolara zarif bir dokunuş kazandıracak.
Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, Seramiksan, uluslararası alanda birçok başarıya imza atan tasarımcı Bilge Nur Saltık ile güçlerini birleştirerek banyolarda tasarım algısını güçlendirdiği yeni koleksiyonu Livello ve Stella'nın lansmanını ilk kez UNICERA'da gerçekleştirecek.
Lavabo kenarında kullanılan alanı arttırmaya odaklanan "Livello Serisi", oval ve silindirik olmak üzere iki tezgah üstü lavabodan oluşuyor. Üst üste tasarlanmış iki katman, kullanılan alanı genişletirken, kullanıcıyı daha düzenli olmaya motive etmeyi amaçlıyor. Lavaboda depolamayı mümkün kılan Livello, lavabonun etrafını kirletmeden ürünlerin kullanılmasını ve ardından temizliğini de kolaylaştırıyor.
"Stella Serisi" ise vitrifiye ürünlerine çağdaş bir bakış açısı sunuyor. Geometrik formları günlük hayata adapte eden seri, oval ve silindirik olmak üzere iki tezgah üstü lavabodan oluşuyor. Dış yüzeyi kıvrılmış origami formlarını andıran Stella koleksiyonu, banyolara zarif bir dokunuş sunuyor.
Seramiksan'ın sergileyeceği diğer yeni serileri ise küçüklüğüyle fark yaratan, dar alanlar için mükemmel çözümler sunan "Petite", lavabo, bide, klozet, tasarım bütünlüğü sunan "Bold" ve geniş tasarımıyla rahat bir kullanım alanı sunan ve su akışını kolaylaştıran dizayna sahip "Satürn", banyolara zarif bir dokunuş kazandıracak.
Kaynak: AA
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