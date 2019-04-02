Serap Çakır Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KOCAELİ GEBZE belediye başkan adayı olan Serap Çakır isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KOCAELİ GEBZE ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Serap Çakır isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KOCAELİ GEBZE adayı Serap Çakır kimdir? Bağımsız KOCAELİ GEBZE adayı Serap Çakır yüzde kaç oy aldı?

Serap Çakır Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KOCAELİ GEBZE belediye başkan adayı olarak gösterilen Serap Çakır GEBZE ilçesinde % 7,78 oranında oy almıştır. GEBZE ilçesinde % 7,78 oranında oy olan Serap Çakır adlı Bağımsız adayı toplamda 16.234 adet oy sayısına ulaştı.

Serap Çakır Kimdir?

Serap Çakır, 07 Ocak 1978 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gebze'de tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksek Okulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü-Medya ve İletişim ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi bölümlerinde okudu.

Çakır, 2015-2017 yılları arasında Gebze Spor Kulüp Başkanvekilliği 2015-2016 yılları arasında Gebze Spor Engelliler Spor Kulüp Başkanlığı görevini yürüttü. Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan olimpiyatların (Special Olympics) turnuvalarının Gebze'de düzenlenmesini sağlayarak ev sahipliği yaparak ilçede bir ilki gerçekleştirdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler düzenledi. Düzenlenen Bölgesel yarışmalarda yılın en başarılı iş kadını birincilik ödülü, yılın en iyi internet gazetesi ödülü ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Engellilere Destek özel ödülü aldı. Serap Çakır evli ve iki çocuk annesidir.

Serap Çakır, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Gebze Bağımsız Belediye Başkan Adayıdır.

KOCAELİ GEBZE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.