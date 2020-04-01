Serap Günal: Son 8 yılda veri kayıplarında %400 artış görüldü

Kurulduğu günden bu yana yatırım maliyeti 5 milyon doları bulan Veri Kurtarma Hizmetleri Ltd., her türlü dijital kayıt ortamında veri kurtarma, veri kopyalama, veri silme, bilişim suçlarına yönelik veri araştırma ve şifre çözme işlemleri yürütmekte, bu alanda var olan tüm yeni teknolojileri başarıyla kullanmaktadır. Yakın zaman önce AR-GE faaliyetlerine de başlamış, yerli ve milli yazılım ve donanım üretiminde de kendi alanında lider konumda olmaya aday olmuştur. Veri kurtarmanın önemini ve bu alandaki gelişmeleri, gerek kişiler gerekse de şirketler için bu hizmetin önemini Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal'dan dinleyelim.

Veri Kurtarmaya Duyulan İhtiyaç %23 Arttı

Son yıllarda, veri kurtarma giderek daha önemli bir sektör haline geliyor. Bu hizmete duyulan ihtiyaç dünyada ve ülkemizde ne boyutta?

2012'den bu yana veri kayıplarında %400 artış oldu. Yalnızca son birkaç yılda, veri kurtarma hizmetine duyulan ihtiyaç dünya çapında %23'ün üzerinde arttı.

Çeşitli elektronik cihazların artması, daha çok verinin oluşmasına ve dolaylı olarak veri kayıplarının da artmasına neden oluyor. Bu durumun doğal sonucu olarak da kaybolan verilerin kurtarılması talebi gittikçe artıyor. 2012'den bu yana yaşanan veri kayıpları %400 arttı. %23'lük büyüme gerçekleştiren veri kurtarma pazarının yıllar içerisinde daha da büyük hacimlere ulaşacağını öngörüyoruz.

Gelişmekte Olan Ülkelerde İhtiyaç Artıyor

Veri kurtarmaya yönelik talep hangi ülkelerde en fazla ve veri kaybının öncelikli nedenleri neler?

Dünyanın hemen her yerinde kayıp verileri kurtarmaya ve kaydetmeye ihtiyaç duyuluyor. Ancak, bazı bölgelerde talep hala diğerlerine göre daha yüksek. Araştırmalar, veri kurtarma ihtiyacının Hindistan, Japonya, Avrupa, Çin ve ABD'de yüksek rakamlarda olmasına rağmen, kötü güvenlik önlemleri, kusurlu elektronik cihazlar ve insan hatası nedeniyle veri kaybının yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde de talebin yüksek oranlarda olduğunu gösteriyor. Küresel bir endişe kaynağı olan bilgisayar korsanlığı da, özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük miktarda veri kayıplarına neden oluyor ve veri kurtarmaya duyulan ihtiyaç giderek artıyor.

Her Yıl 10 Binden Fazla Şirket Veri Kurtarma Hizmeti Alıyor

Veri kaybı kimleri daha çok etkiliyor?

Veri kaybı bireysel kullanıcılardan, büyük şirketlere kadar herkesi etkiliyor. Bireysel kullanıcıların zaman zaman veri kurtarma hizmeti alıyor, şirketler ise veri kurtarma hizmetleri sektörü için en büyük müşterilerden… Dünya çapında ise çeşitli boyutlarda 10.000'den fazla şirket, her yıl veri kurtarma hizmetlerinden faydalanıyor. Daha fazla insan ve şirket, bilgilerini kaydetme ve koruma ihtiyacıyla karşılaştıkça, bu pazarın da büyümesi durmayacak gibi görülüyor.

Kaybolan Verilerin Şirketlere Maliyeti Yaklaşık 100 Bin Dolar

Veri kaybı şirketleri nasıl etkiliyor?

Veri kaybı, birçok insanın başlangıçta fark ettiğinden daha geniş bir etkiye sahiptir. Örneğin, verisini kaybeden küçük bir şirket, tüketicilerinin önemli fotoğraflarını, belgelerini ve elektronik siparişlerini kaybedebilir ya da daha büyük bir işletme finansal bilgileri, gizli belgeleri ve diğer hassas bilgileri kaybedebilir. Bu veriler kaybolduktan sonra şirket içerisinde yaşanan kesinti süresinin maliyeti ise yaklaşık 100.000 dolara kadar çıkabiliyor. Şirketlerin yarısının veri kurtarma planları bulunmamakta.Verisi kaybolan bireysel kullanıcıların ya da şirketlerin profesyonel destekler alarak ciddi zararların eşiğinden dönebilirler.