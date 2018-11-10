Serap Özçelik Arapoğlu Dünya İkincisi Oldu

İspanya
'da devam eden 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda Serap Özçelik
Arapoğlu, kumite 50 kiloda dünya ikincisi oldu. Türkiye
, 5. günü yapılan bireysel madalya müsabakaları sonunda bir gümüş, üç bronz madalya ile günü kapattı.
İspanya'nın başkenti Madrid
'de devam eden 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda beşinci gün tamamlandı. Türkiye, bireysel 12 dalda madalyaların dağıtıldığı günü bir gümüş, üç bronz madalya ile kapattı.
Wizink Center'daki beşinci gün müsabakalarında tatamiye çıkan en son isim olan Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Japon
Miho Miyahara ile karşılaştı. Dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan son Avrupa
şampiyonu milli karateci, ilk dakika dolarken bir anlık hatası sonucu rakibine üç puan bıraktı. 17 saniye sonra bir puan alan Serap, kalan sürede baskılı olsa da istediği puanları alamayınca tatamiden 3-1 yenik ayrıldı.
Dünya ikincisi olarak organizasyonu noktalayan Serap Özçelik Arapoğlu, 2014'te Dünya Şampiyonu, 2012'de de Dünya üçüncüsü olmuştu. - İSTANBUL
Türkiye,İspanya,Serap Özçelik
10 Kasım 2018 Cumartesi 23:10