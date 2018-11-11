Serap Özçelik Arapoğlu'ndan Gümüş Madalya

İspanya
'da devam eden 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda tatamiye çıkan milli sporcu Serap Özçelik
Arapoğlu, gümüş madalya kazandı. Başkent Madrid
'de düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde bireysel final müsabakaları yapıldı.
Milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Japon
Miho Miyahara ile karşılaştı. Tatamiden 3-1 mağlup ayrılan milli karateci, dünya ikincisi oldu.
Serap Özçelik Arapoğlu, yaptığı açıklamada, salondaki atmosferi gördüğünde heyecanlandığını belirterek, "Ancak sonuçta dünya ikincisi oldum. Bazen bunun farkına varamıyoruz, üçüncülükler, ikincilikler bizi sevindirmiyor. Şu anda çok mutluyum. Ancak böyle özel bir günde, hem Ata'mızı saygıyla andığımız hem de şehitlerimizin olduğu bir günde orada İstiklal Marşı'mızı okutalım isterdim. Gerçekten de bunu yaşayamadığım için çok üzgünüm." diye konuştu.
2017 ve 2018 dünya sıralamasında ilk sırada yer alan milli karateci, olimpiyat yolunda iyi puanlar aldığına dikkat çekerek, "İyi bir şekilde çalışıyoruz, hedefimiz var. Önemli olan pes etmeden, yılmadan bu şekilde devam etmek." ifadelerini kullandı.
Bugün ayrıca milli sporculardan Alparslan Yamanoğlu
kumite artı 84 kiloda, Uğur Aktaş
kumite 84 kiloda ve Ali Sofuoğlu ferdi kata dalında rakiplerini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın son gününde yarın Erkek Kumite Milli Takımı final altın, Erkek ve Kadın Kata Milli Takımları ise bronz madalya için tatamiye çıkacak.
Serap Özçelik
11 Kasım 2018 Pazar 02:55