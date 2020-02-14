Haberler » Güncel » Serap Yağız Kartal'da dinleyenleri hayran bıraktı - Haber

Serap Yağız Kartal'da dinleyenleri hayran bıraktı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı kültür sanat programları kapsamında sanatçı Serap Yağız'ı Kartallı sevenleriyle buluşturdu.

14.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:32Serap Yağız Kartal'da dinleyenleri hayran bıraktı
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı kültür sanat programları kapsamında sanatçı Serap Yağız'ı Kartallı sevenleriyle buluşturdu.

Serap Yağız'ın naif sesiyle kulakların pasını sildiği konser, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Çeşitli yörelerden ezgilerin yankılandığı konserde sanatçı; türküler, deyişler ve kendi bestelerinin yanı sıra; Aşık Veysel, Zülfü Livaneli, Erkan Oğur, Edip Akbayram gibi birçok üstadın eserlerine de yer verdi.

Serap Yağız, türküleri seslendirirken ana enstrümanların yanında, elektrogitar ve davulun kullanılması ise katılımcıların büyük ilgisini çekti. Kendisini dinlemeye gelenlere teşekkürlerini sunan sanatçı "Ben ülkemi gerçekten çok seviyorum, her biriniz benim için çok değerlisiniz. Beni dinlemeye gelenlere ve bu güzel buluşmaya vesile olan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 13:07:00