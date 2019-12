Seray Sever Tiyatroda hep aynı şeyi oynamak çok sıkıcı

Seray Sever yaptığı açıklamalarda tiyatrocular bana kızmasın ama dedikten sonra şu açıklamayı yaptı: "Tiyatroda bir oyunu çıkarırken çok heyecanlanıyorum, ilk bir ay çok keyifli geliyor. Sonra oyun başlayınca hep aynı şeyleri oynarken, (tiyatroculara söyleyeceğim ters gelebilir) benim canım sıkılıyor. Ben hep yeni şeyleri sevdiğim için dizi ve sinema filmini tercih ediyorum. Hepsi ayrı ayrı renkler ve keyifler, dizi olsun, sinema olsun, tiyatro olsun hepsinden keyif alıyorum ama herhalde en çok dizi ve sinema diyorum. Çünkü yeni şeyleri seviyorum.

Aşk hayatıyla ilgili de önemli açıklamalar yapan ünlü oyuncu Seray Sever bu konuda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Huzur, güvenmek, onun yanında kendin gibi olabilmek çok kıymetli. Benim için olmazsa olmazlar bunlar. Bir de sevmek çok önemli, gerçekten sevmek, içten sevmek, onu kendinden önce düşünebilmek ve bunu hiçbir baskı altında olmadan yapabilmek kıymetli diye düşünüyorum. Bir de bunlar çok tanımlı şeyler değil. Baktığın zaman anlıyorsun, emek verdiğinde nasıl geliştiğini görüyorsun. Ben çok şükür ruh eşimi buldum, mutluluğumuz daim olsun, maşallah diyeyim.

Seray Sever Uzun yıllardır bu sektörde kalabilmenin sırrını nasıl tanımlarsınız? Sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Uzun yıllardır bu sektörde kalmamın sırrı bence işimi aşkla yapmak. Her an kendini geliştirmek için yaşamak ve disiplinli olma. Ben bu işleri yaparken sanki işimi yapıyormuş gibi değil mutlu olacağım bir şeyle ilgileniyormuş hissiyle yapıyorum. O çok önemli, işine aşık olduğunda, her şeyin başına başarılı olmak isteğini koyduğunda ve emek verdiğinde, zaten sonucunda başarı geliyor."