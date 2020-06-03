Seraya uyuşturucu baskını

Seraya uyuşturucu baskınıAntalya'da polis, bir bahçe içindeki seraya düzenlediği baskında, çeşitli miktarda hint keneviri ve esrar maddesi ele geçirdi.

03.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:49
Seraya uyuşturucu baskını
Antalya'da polis, bir bahçe içindeki seraya düzenlediği baskında, çeşitli miktarda hint keneviri ve esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Antalya Emniyeti Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde bir adreste C.A. adlı şüphelinin bahçe içerisindeki serada hint keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1190 kök kenevir bitkisi, kesilerek kurutulmaya bırakılan 1014 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 10 adet fişek ele geçirildi. C.A. ise gözaltına alındı.
'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak', '2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' ve '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' suçlarından hakkında işlem yapılan C.A., adliyeye sevk edildi. Seraya uyuşturucu baskını

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu’da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Haber
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Beşiktaş’ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Haber
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
79 barodan AK Parti’ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız Haber
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Barış Çakan’ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı Haber
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Seraya uyuşturucu baskını - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:45: Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, görevine başladı - Haber 10:44: Çarşının maskotu haline gelen 'Can' tavuk şiş dışında hiçbir yemeği yemiyor - Haber 10:44: Seraya uyuşturucu baskını - Haber 10:43: Son Dakika | Kıraathanesine gelenleri şakalarla karşılıyor - Haber 10:43: Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir - Haber 10:29: Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı - Ekonomi 09:20: Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı - Haber 09:05: Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler - Haber 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu - Haberler