Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nda ilk gün 4 dünya rekoru

Milli sporcumuz Derin Toparlak dayanıklılık apnea 16x50 metrede gümüş madalyaya imza attı.

Dinamik apnea paletsiz (DNF) disiplininde bayanlarda Polonya'dan Julia Kozerska tek nefeste 196.95 metrelik derecesiyle yeni dünya rekoruna imza atarak altın madalyanın sahibi oldu. Eski dünya rekoru 173.3 metre ile İtalyan Yara Espis'e aitti. Başarılı İtalyan sporcu Alessia Zecchini 179.32 metreyle gümüş madalya, Fransa'dan Frederique Cordier 166.52 metreyle bronz madalya aldı. Bu disiplinde bayanlarda 30 sporcu mücadele etti.

Bayanlarda Milli Takım sporcularımız Sude Fidan sıralamada 23., Birgül Erken 24., Damla Pınar Özdemir 25. ve Cemre Arslan 26. oldu.

ERKEKLERDEN AYNI YARIŞTA 2 DÜNYA REKORU

Dinamik apnea paletsiz (DNF) erkekler kategorisi yarışlarında 2 dünya rekoru peş peşe kırıldı. 27 sporcunun yarıştığı disiplinde ilk dünya rekorunu 234.29 metre ile Polonyalı sporcu Mateusz Malina kırdı. Bu rekor derecesini, Fransız sporcu Fulillaume Bourdila 236.0 metreyle geçerek aynı yarışta ikinci dünya rekorunu kırdı, altın madalyanın sahibi oldu. Polonyalı Mateusz Malina gümüş madalya, Hırvatistan'dan Vanja Peles 222.28 metre ile bronz madalyanın sahibi oldu. DNF disiplininde eski rekor 210.7 metreyle Hırvatistan'dan Vitomir Maricic'e aitti. Milli Takım sporcularımız Oğuzhan Yeşil 14., Görkem Gedik 22. sırada yarışı tamamladı.

DAYANIKLILIK APNEA 16X50 METRE BAYANLARDA 1 SANİYELİK FARKLA YENİ DÜNYA REKORU

Dayanıklılık apnea 16x50 metrede bayanlar yarışında dünya rekoru kırıldı. Ukrayna'dan Yuliia Chumak, 16x50 metreyi 10 dk. 58 sn.de tamamlayarak 1 saniyelik fark ile yeni dünya rekorunun ve Avrupa şampiyonluğunun sahibi oldu. Eski rekor 10 dk. 59 sn. ile İtalyan Martina Mongiardino'a ait. Rusya'dan Evgenia Kozyreva 11 dk.lık derecesiyle gümüş, Almanya'dan Elena Poschart 11 dk. 33 sn. ile bronz madalyanın sahibi oldu. Bayanlarda 14 sporcu yarıştı. Milli sporcularımızdan Yasemin Ulucan, 6. sırada yarışmayı tamamlarken 12 dk. 43 sn. ile Türkiye rekoru kırdı. Yaren Yılmaz 8. sırada, Damla Pınar Özdemir ise yarışmayı 11. sırada tamamladı.

MİLLİ SPORCUMUZ DERİN TOPARLAK AVRUPA İKİNCİSİ

Aynı disiplinde erkekler kategorisinde yapılan yarışlarda Almanya'dan Max Poschart, 16x50 metreyi 9 dk. 10 sn.de tamamlayarak altın madalyaya ismini yazdırdı. Serbest Dalış Milli Takım kadrosunda yer alan, aynı zamanda Paletli Yüzme Milli Takım Sporcusu da olan Derin Toparlak, serbest dalıştaki ilk milli mücadelesinde bu disiplinde 9 dk. 27 sn. ile gümüş madalya alma başarısını gösterdi. Derin Toparlak bu derecesiyle yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. İtalya'dan Angelo Sciacca ise 9 dk. 49 sn.lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.

15 ÜLKEDEN 101 SPORCU YARIŞIYOR

Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'ndeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda 15 ülkeden 101 sporcunun katılımıyla yapılan CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası, 22 Haziran Cumartesi günü sona erecek. Şampiyonada Türkiye dahil 15 ülkeden 52'si bayan, 49'u erkek toplam 101 sporcu mücadele ediyor. 20 Haziran Perşembe günü statik apnea, 21 Haziran Cuma günü dinamik apnea çift palet (DYN-BF) ve hız apnea 2x50 metre, 22 Haziran Cumartesi günü dinamik apnea monopalet (DYN) ve dayanıklılık apnea 8x50 metre yarışları yapılacak.

SERBEST DALIŞ MİLLİ TAKIMI KADROMUZ

Özgür Alemdar idaresinde Bilge Çingigiray, Sertan Aydın ve Cenk Devrim Ulusoy antrenörlüğünde ülkemizi temsil eden Serbest Dalış Milli Takımı'mızın kadrosu 6 bayan, 5 erkek sporcudan oluşuyor.Bayanlarda Birgül Erken, Yasemin Ulucan, Yaren Yılmaz, Cemre Arslan, Sude Fidan, Damla Pınar Özdemir, erkeklerde ise Rüstem Derin, Oğuzhan Yeşil, Görkem Gedik, Derin Toparlak ve Serkan Toprak mücadele ediyor.

TSSF BAŞKANI DOÇ. DR. ŞAHİN ÖZEN: "YÜKSEK KATILIMLI VE DÜNYA REKORLARININ KIRILDIĞI BİR AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "İlk kez düzenlediğimiz CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'na katılımın son derece yüksek olması ülkemiz adına mutluluk verici. 15 ülkeden 101 sporcu mücadele ediyor. Avrupa Şampiyonası'nın daha ilk gününde birden fazla dünya rekoru kırıldı. Bu heyecan verici. Serbest Dalış Milli Takımı'mız ağırlıklı olarak genç sporculardan oluşuyor. Bu uluslararası şampiyona sporcularımız için büyük bir tecrübe olacak. Sürpriz de yapabilirler. Ama gelecek için çok umutluyuz" dedi.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Spor Genel Müdürlüğü ve Maltepe Üniversitesi başta olmak üzere, organizasyona destek veren tüm resmi kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiğini belirtti.

CMAS SERBEST DALIŞ HAVUZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAN ÜLKELER

İtalya, Polonya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Slovenia, Almanya, İspanya, Ukrayna, Rusya, Hırvatistan, Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan.