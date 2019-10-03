Haberler » Spor » Haber

Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda korkutan anlar

- Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda korkutan anlar Türk sporcu Birol Özbek, 51 metrelik dalışını tamamlayıp yüzeye çıktığı sırada baygınlık geçirdiANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Türk sporcu Birol Özbek,...

03.10.2019 19:16
- Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda korkutan anlar
Türk sporcu Birol Özbek, 51 metrelik dalışını tamamlayıp yüzeye çıktığı sırada baygınlık geçirdi
ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Türk sporcu Birol Özbek, 51 metrelik dalışını tamamlayıp yüzeye çıktığı sırada baygınlık geçirdi.
Dünya Kupası yarışma programıyla eş zamanlı olarak, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Kaş Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde paletsiz sabit ağırlık yarışları yapıldı. Sabah başlayan dalışlarda Türk sporcu Birol Özbek, 51 metrelik dalışını tamamlayıp yüzeye çıktığı sırada baygınlık geçirdi. UMKE ve güvenlik dalgıçları hemen Özbek'i sudan çıkardı. Dalış teknesinde yapılan müdahalenin ardından kısa sürede kendine gelen sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Özbek, yarışı tamamlayamadı.
Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda korkutan anlar

Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:00 UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Borussia Mönchengladbach: 1 (Maç sonucu)
21:59 Bordo-mavili taraftarlar meşalelerle takımlarını stada uğurladı
21:58 Havalı Silahlar Federasyon Kupası
21:57 UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 1 (Maç sonucu)
21:52 Trabzonspor-Basel
21:50 Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Alman ekibi Borussia...
21:50 flaş!