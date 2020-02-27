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Serbest Dalış Federasyon Kupası, Tekirdağ'da başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası, Tekirdağ'da başladı.

27.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:10Serbest Dalış Federasyon Kupası, Tekirdağ'da başladı
Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası, 'da başladı.
TSSF yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlara 9 ildeki 10 kulübünden 70 sporcu katılıyor.
Yarışların ilk gününde paletsiz dinamik apnea dalında sporcular birbiriyle yarıştı.
TSSF Başkanı Şahin Özen, yarışmalara katılan tüm spor kulüplerine ve sporculara başarılar dilediğini belirterek, organizasyona destek veren Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tekirdağ Valiliğine teşekkür etti.
Şampiyona, 1 Mart'ta sona erecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Tekirdağ, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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