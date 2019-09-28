Serbest Dalışta Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası, Paletlide Tssf Kupası Kaş'ta

Antalya'nın Kaş ilçesi önümüzdeki hafta sualtı sporlarında biri uluslararası olmak üzere üç büyük yarışmaya ev sahipliği yapacak. 1-5 Ekim tarihleri arasında 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası, Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası'nda sporcular madalya için mücadele edecekler.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile TSSF tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 5 ülkeden 3'ü kadın toplam 12 sporcu yarışacak. Aralarında dünya rekortmeni Rus Alexey Molchanov'un da yer aldığı sporcular, İnceboğaz Belediye Halk Plajı'nın açıklarında 1-5 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca mücadele edecekler. Türkiye'yi Hüseyin Cavlı ve Fatih Mehmet Sevük'ün temsil edeceği, ev sahipliği yaptığımız Dünya Kupası'na katılan ülkeler Rusya, Amerika, Polonya ve Brezilya. Türkiye ile birlikte toplam 5 ülkenin sporcuları, sabit ağırlık (CW), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) kategorilerinde yarışacak.

1 Ekim Salı günü saat Kaş Cumhuriyet Meydanı'na yapılacak kortej yürüyüşünün ardından Likyalı Yörükler Patara Ekibi'nin halk oyunları gösterisi eşliğinde saat 18:00'da açılış töreni gerçekleştirilecek. Yarışmalar 2 Ekim Çarşamba günü başlayıp 5 Ekim Cumartesi günü sona erecek. Tekneler, Kaş Limanı'ndan yarışmaların yapılacağı İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarına her sabah saat 07:45'te hareket edecek. Dalışlar 09:30'da başlayacak. Her gün farklı bir disiplinde yapılan yarışlarda dereceye giren sporculara, aynı gün saat 18:00'da Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle madalyaları takdim edilecek.

SERBEST DALIŞ DENİZ BİREYSEL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1-5 EKİM'DE

Serbest dalıştaki bir diğer önemli organizasyon olan Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası ise Dünya Kupası yarışma programıyla eş zamanlı olarak TSSF tarafından 1-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 7'si kadın 25 sporcu, sabit ağırlık (CW), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecekler.