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Serbest Güreş 1. Lig Finalleri

Serbest Güreş 1. Lig Finalleri Ankara'da yapıldı.

10.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:12Serbest Güreş 1. Lig Finalleri
Serbest Güreş 1. Lig Finalleri 'da yapıldı.
Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Yaşar Doğu Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda birinci olan Antalya Büyükşehir ASAT Spor Kulübü ile ikinci sırayı alan Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi.
Kızılcahamam Spor Kulübü ile Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ise 2. Lig'e düştü.
Müsabakaları, TGF Genel Sekreteri Tahir Yılmaz ve Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkan Süreyya Yoğurtçu da izledi.

Yaşar Doğu, Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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