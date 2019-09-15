Kazakistan
'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı Kazakistan yolcusu.
Hazırlıklarını Ankara Elmadağ kamp eğitim merkezinde tamamlayan milliler, önce İstanbul'a oradan da akşam 18.45 uçağı ile Kazakistan'a hareket edecek. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü İshak İlbayhanov, Dünya Şampiyonası'na her açıdan hazır olduklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Zorlu bir şampiyona bizi bekliyor. İlk altıya girecek olan sporcuların Olimpiyat kotaları alacak olması bu şampiyonayı bizim için çok daha önemli kılıyor. Rusya, İran, Küba, ABD gibi güçlü ülkeler bizleri bekliyor. Burada hedefimiz takım halinde ilk üçe girip, Olimpiyat kotalarını almak" değerlendirmesinde bulundu.
Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Türkiye'yi şu isimler temsil edecekler:
Süleyman Atlı
Sıkleti: 57 kg
Doğum Tarihi: 1994
Doğum Yeri: Fethiye
Spor Dalı: Serbest Güreş
Kulübü: ASKİ
Medeni Durumu: Bekar
Tahsili: Üniversite devam ediyor
En iyi derece: Büyükler Dünya 3. Büyükler Avrupa şampiyonu, 2016 Rio Olimpiyatlarına katıldı
Müsabaka Tarihleri: 19-20 Eylül 2019
Recep Topal
Siklet: 61 kg
Doğum Tarihi: 1992
Doğum Yeri: Rize
Spor Dalı: Serbest Güreş
Kulübü: İlbank
Medeni Durumu: Evli
Tahsili: Üniversite Devam ediyor
En iyi derece; Büyükler Avrupa üçüncüsü (2018-2019)
Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019
Selehattin Kılıçsallayan
Sıkleti: 65 kg
Doğum Tarihi: 1993
Doğum Yeri: Kahramanmaraş
Spor Dalı: Serbest Güreş
Kulübü: ASKİ
Medeni Durumu: Bekar
Tahsili: Üniversite
Mesleği: Öğretmen
En iyi derece: Büyükler Avrupa 2.
Müsabaka Tarihleri: 19-20 Eylül 2019
Haydar Yavuz
Sıkleti: 70 kg
Doğum Tarihi: 1994
Doğum Yeri: Kahramanmaraş
Spor Dalı: Serbest Güreş
Kulübü: ASKİ
Medeni Durumu: Bekar
Tahsili: Üniversite devam
En iyi derece: U23 Avrupa 2.
Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019
Soner Demirtaş
Sıkleti: 74 kg
Doğum Tarihi: 1991
Doğum Yeri: Tokat
Spor Dalı: Serbest Güreş
Kulübü: ASKİ
Medeni Durumu: Evli
Tahsili: Üniversite mezunu
En iyi derece: Büyükler Avrupa şampiyonu (2 kez), 2016 Rio Olimpiyatları (3.)
Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019
M.Nuri Kotanoğlu
Sıkleti: 79 kg
Doğum Tarihi: 1993
Doğum Yeri: Erzurum
Spor Dalı: Serbest Güreş
Kulübü: İlbank
Medeni Durumu: Bekar
Tahsili: Üniversite
Mesleği: Öğretmen
En iyi derece: Ümitler Avrupa şampiyonu, Büyükler Avrupa 3.'sü
Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019
Fatih Erdin
Sıkleti: 86 kg
Doğum Tarihi: 1994
Doğum Yeri: Çorum
Spor Dalı: Serbest Güreş
Kulübü: İBB
Medeni Durumu: Bekar
Tahsili: Üniversite mezunu
En iyi derece: Büyükler Dünya 2.'si ve Avrupa 3.'sü
Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019
Süleyman Karadeniz
Sıkleti: 92 kg
Doğum Tarihi: 1995
Doğum Yeri: Denizli
Spor Dalı: Serbest Güreş
Kulübü: ASKİ
Medeni Durumu: Bekar
Tahsili: Üniversite devam ediyor.
En iyi derece: Yaşar Doğu Turnuvası 3.'sü
Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019
İbrahim Çiftçi
Sıkleti: 97 kg
Doğum Tarihi: 1997
Doğum Yeri: Erzurum
Spor Dalı: Serbest Güreş
Kulübü: ASKİ
Medeni Durumu: Bekar
Tahsili: Lise mezunu
En iyi derece: U23 Avrupa şampiyonu
Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019
Taha Akgül
Sıkleti: 125 kg
Doğum Tarihi: 1990
Doğum Yeri: Sivas
Spor Dalı: Serbest Güreş
Kulübü: ASKİ
Medeni Durumu: Bekar
Tahsili: Yüksek lisans mezunu
En iyi derece: 2 kez Büyükler Dünya şampiyonu, 7 kez Büyükler Avrupa şampiyonu, 2016 Rio Olimpiyatları şampiyon
Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019 - İSTANBUL