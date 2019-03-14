Serbest Güreş Milli Takımı Rusya'ya Gitti

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kupası müsabakaları için Rusya
'ya gitti. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Yakutsk kentinde yarın başlayıp 3 gün sürecek organizasyonda milli takım, grubunda ev sahibi Rusya, Küba
ve Japonya
ile karşı karşıya gelecek.
Diğer grupta ise İran
, ABD
, Moğolistan
ve Gürcistan
takımları karşılaşacak.
Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar şampiyonluk, ikinciler üçüncülük, üçüncüler ise beşincilik için mindere çıkacak.
Milliler iddialı
Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Ishak Irbayhanov, Dünya Kupası'nda iddialı olduklarını söyledi.
Gruptaki en önemli rakipleri olarak ev sahibi Rusya'yı işaret eden Irbayhanov, "Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Genç
bir kadroyla mücadele edeceğiz. Gençlerimiz kendini gösterme şansı elde edecek." ifadelerini kullandı.
Serbest Güreş Milli Takımı'nda yer alan sporcular şunlar:
"57 kilo: Ali Karaboğa
, 61 kilo: Münir Recep Aktaş
, 70 kilo: Serhat Arslan, 74 kilo: Nazım Kara, 79 kilo: Abdülkadir Özmen, 86 kilo: Fatih
Erdin, 92 kilo: Süleyman Karadeniz
, 97 kilo: Ali Böncüoğlu, 125 kilo: Abdullah Omaç."
Rusya Federasyonu, Spor
Kaynak: AA