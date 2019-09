Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Serbest Milli Takımı, yurda döndü.Gümüş madalya kazanan milli güreşçiler Taha Akgül ve Süleyman Atlı, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti. Milli güreşçiler, Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.Milli sporcuları Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, federasyon ve ASKİ Spor Kulübü yetkilileri karşıladı.Kocakaya, milli güreşçileri tebrik ederek, "Türk güreşi, gerçekten yine Türkiye'yi gereği gibi temsil etmiştir. Serbest Güreş Milli Takımı 2 madalya aldı. Gönül isterdi ki altın olsun. Olimpiyatlara da kota aldılar, ülkemizin gurur kaynağı oldular. Hepsiyle gurur duyuyoruz. (Taha Akgül) Şampiyonumuz zaten hep şampiyon. Süleyman'ın güreşini seyreden herkes de onunla gurur duydu. Taha zaten en büyük gurur kaynağımız. İnşallah 2020'de sporcularımızdan altın madalya bekliyoruz, sporcularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı."Son saniyeye kadar savaştım"Gümüş madalya kazanan Taha Akgül ise finalde Gürcü Geno Petriashvili'ye son saniyelerde şanssız bir şekilde yenildiğini belirterek, "Aslında müsabakanın geneline baktığımızda künde pozisyonundan önce bana 1 puan daha verilebilirdi. Ama maalesef son 10 saniye kala engel olmadım ve karşılaşma 6-6 bitti. Rakibim son puanı aldığı için kural gereği galip geldi. Aslında berabere biten, denk geçen, genel itibarıyla üstün de götürdüğüm bir müsabakaydı ama nasibimizde bu varmış." diye konuştu.Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"Benim büyük hedefim Tokyo'daki olimpiyatlar. İkinci kez olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Buralar onun tecrübesi niteliğinde. Rakibimi, kendimi görmem açısından iyi oldu. Kötü de güreşmedim, son saniyeye kadar mücadele ettim, savaştım. Demek ki biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Daha fazla çalışacağım. Antrenmanların şiddetini, süresini daha da artıracağım. Daha doğru çalışacağım ve Tokyo'da Allah'ın izniyle bunu telafi edip rövanşı alıp büyük hedefim olan olimpiyat şampiyonluğuna ulaşacağım. Bu madalya küçümsenecek bir madalya değil ama şampiyonluğa çok alıştığımız için gümüş madalya buruk oluyor. Sevinemiyorsun, üzülemiyorsun da çok garip bir duygu. En kısa zamanda bu duygudan çıkıp tekrardan hazırlık aşamasına geçmemiz lazım. Artık bu maçı unutup önümüze bakacağız."Dünya ikincisi milli güreşçi Süleyman Atlı ise Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotalarının dağıtıldığına işaret ederek, "Bu nedenle bu Dünya Şampiyonası, diğerlerine göre biraz daha zordu. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Allah dünya ikinciliği nasip etti. Taha ağabeyin de dediği gibi tabii ki hedefimiz her zaman şampiyonluk. Gönül isterdi ki şampiyon olalım. Hatalarımızı görüp ona göre çalışıp Tokyo Olimpiyatları'na daha hazır bir şekilde giderek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar da şunları kaydetti:"Gitmeden önce son 4 yılın en önemli Dünya Şampiyonası olduğunu söylemiştim. Biz oraya sporcularımızla altın madalya için gittik. 6 kota alıp İstiklal Marşı'mızı okutmak isterdik ama nasibimizde ikincilik varmış. Biz hep önümüze bakacağız. Taha'nın 7 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu var. 100-150 yıl sona çocuklarımız, torunlarımız bunları mutlaka okuyacaktır. Spor tarihi her zaman olimpiyatları yazacaktır. Bizim için önemli olan ölçü olimpiyatlar. Şu an iki vize aldık. İnşallah olimpiyat elemelerinde diğer sporcularımızla iyi netice alıp olimpiyatlarda yine Türk spor tarihine güreş olarak damga vurmak istiyoruz. 2020 ve 2024 olimpiyatlarını oluşturacak güzel bir takıma sahibiz. Dersimize iyi çalışıp daha iyi motive olup inşallah güzel haberlerle ülkemize dönmek istiyoruz."