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Serbest güreşçiler Ankara'da form tutacak

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıklarını Ankara'da yapacak.

27.08.2019 10:10 Serbest güreşçiler Ankara'da form tutacak
Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son hazırlıklarını Ankara'da yapacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde son çalışmasını gerçekleştirecek.
Serbest güreşçiler, 31 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde kamp yapacak.
İshak İrbayhanov'un teknik direktörlüğünü yaptığı kampa, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün de yer aldığı 59 güreşçi davet edildi.

Dünya Şampiyonası, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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