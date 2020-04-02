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Serbest piyasada altın

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 artışla 344,70 liradan tamamladı.

02.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:36
Serbest piyasada altın
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 artışla 344,70 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 560,00 lira, Cumhuriyet altını 2.291,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 344,70 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 341,00341,20344,50344,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.247,002.268,002.270,002.291,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 311,00315,00314,00318,00
Lira(Tam) Ziynet 2.196,002.216,002.219,002.239,00
Yarım Ziynet 1.098,001.108,001.109,001.119,00
Çeyrek Ziynet 549,00554,00555,00560,00

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Ekonomi
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