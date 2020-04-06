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Serbest piyasada altın

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,25 artışla 359,20 liradan tamamladı.

06.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:18
Serbest piyasada altın
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,25 artışla 359,20 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 583,00 lira, Cumhuriyet altını 2.387,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,25 yükselişle 359,20 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 347,70347,90359,00359,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.291,002.312,002.366,002.387,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 317,00321,00328,00332,00
Lira(Tam) Ziynet 2.239,002.259,002.312,002.332,00
Yarım Ziynet 1.120,001.130,001.156,001.166,00
Çeyrek Ziynet 560,00565,00578,00583,00

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Ekonomi
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