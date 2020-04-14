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Serbest piyasada altın

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,03 artışla 381,20 liradan tamamladı.

14.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:38
Serbest piyasada altın
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,03 artışla 381,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.532,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,03 yükselişle 381,20 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 369,80370,00381,00381,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.437,002.458,002.511,002.532,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 337,00341,00348,00352,00
Lira(Tam) Ziynet 2.382,002.402,002.454,002.474,00
Yarım Ziynet 1.191,001.201,001.227,001.237,00
Çeyrek Ziynet 595,00600,00614,00619,00

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Ekonomi
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