Serbest Piyasada Altın Fiyatları

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:52



19 Kasım 2018 Pazartesi 17:52

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 209,30 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 209,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 209,30 liradan, bin 378 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 399 liradan, 190,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 194,70 liradan, bin 347 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 367 liradan, 673 liradan alınan Yarım Ziynet 683 liradan ve 337 liradan alınan Çeyrek Ziynet 342 liradan satıldı. - İSTANBUL