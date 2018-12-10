Serbest Piyasada Altın Fiyatları

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:13



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:13

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 211,50 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 211,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 211,50 liradan, bin 392 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 413 liradan, 192,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 196,70 liradan, bin 361 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 381 liradan, 680 liradan alınan Yarım Ziynet 690 liradan ve 340 liradan alınan Çeyrek Ziynet 345 liradan satılıyor. - İSTANBUL