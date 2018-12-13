Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 213,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 213,40 liradan, bin 405 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 426 liradan, 194,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198,40 liradan, bin 373 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 393 liradan, 687 liradan alınan Yarım Ziynet 697 liradan ve 343 liradan alınan Çeyrek Ziynet 348 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kapalıçarşı,İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 17:40