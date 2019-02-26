Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Kaynak: İHA

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,30 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 226,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,30 liradan, bin 490 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 511 liradan, 206,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210,20 liradan, bin 456 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 486 liradan, 728 liradan alınan Yarım Ziynet 738 liradan ve 364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satıldı. - İSTANBUL