Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328 lira oldu.
09.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:32
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 327,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 328 liradan, 2 bin 160 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 181 liradan, 299 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 303 liradan, 2 bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 131 liradan, bin 56 liradan alınan Yarım Ziynet bin 66 liradan ve 528 liradan alınan Çeyrek Ziynet 533 liradan satıldı. - İSTANBUL
İstanbul Kapalıçarşı 'da 327,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 328 liradan, 2 bin 160 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 181 liradan, 299 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 303 liradan, 2 bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 131 liradan, bin 56 liradan alınan Yarım Ziynet bin 66 liradan ve 528 liradan alınan Çeyrek Ziynet 533 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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