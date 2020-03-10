Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 327 lira oldu.
10.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:21
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 327 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 326,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 327 liradan, 2 bin 154 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 175 liradan, 298 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 302 liradan, 2 bin 105 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 125 liradan, bin 52 liradan alınan Yarım Ziynet bin 62 liradan ve 526 liradan alınan Çeyrek Ziynet 531 liradan satılıyor.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı 'da 326,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 327 liradan, 2 bin 154 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 175 liradan, 298 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 302 liradan, 2 bin 105 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 125 liradan, bin 52 liradan alınan Yarım Ziynet bin 62 liradan ve 526 liradan alınan Çeyrek Ziynet 531 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel
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