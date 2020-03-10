Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,20 lira oldu.
10.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:35
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 326 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 326,20 liradan, 2 bin 148 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 169 liradan, 297 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 301 liradan, 2 bin 100 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 120 liradan, bin 520 liradan alınan Yarım Ziynet bin 60 liradan ve 525 liradan alınan Çeyrek Ziynet 530 liradan satıldı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı 'da 326 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 326,20 liradan, 2 bin 148 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 169 liradan, 297 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 301 liradan, 2 bin 100 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 120 liradan, bin 520 liradan alınan Yarım Ziynet bin 60 liradan ve 525 liradan alınan Çeyrek Ziynet 530 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel
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