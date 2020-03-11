Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328,90 lira oldu.
11.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:18
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 328,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 328,90 liradan, 2 bin 166 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 187 liradan, 300 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 304 liradan, 2 bin 117 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 137 liradan, bin 58 liradan alınan Yarım Ziynet bin 68 liradan ve 529 liradan alınan Çeyrek Ziynet 534 liradan satılıyor. - İSTANBUL
İstanbul Kapalıçarşı 'da 328,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 328,90 liradan, 2 bin 166 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 187 liradan, 300 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 304 liradan, 2 bin 117 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 137 liradan, bin 58 liradan alınan Yarım Ziynet bin 68 liradan ve 529 liradan alınan Çeyrek Ziynet 534 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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