Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328,20 lira oldu.
12.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:08
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 328 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 328,20 liradan, 2 bin 162 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 183 liradan, 299 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 303 liradan, 2 bin 112 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 132 liradan, bin 56 liradan alınan Yarım Ziynet bin 66 liradan ve 528 liradan alınan Çeyrek Ziynet 533 liradan satılıyor. - İSTANBUL
İstanbul Kapalıçarşı 'da 328 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 328,20 liradan, 2 bin 162 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 183 liradan, 299 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 303 liradan, 2 bin 112 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 132 liradan, bin 56 liradan alınan Yarım Ziynet bin 66 liradan ve 528 liradan alınan Çeyrek Ziynet 533 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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