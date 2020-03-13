Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 320,40 lira oldu.
13.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:05
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 320,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 320,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 320,40 liradan, 2 bin 110 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 131 liradan, 292 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 296 liradan, 2 bin 62 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 82 liradan, bin 31 liradan alınan Yarım Ziynet bin 41 liradan ve 516 liradan alınan Çeyrek Ziynet 521 liradan satılıyor.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı 'da 320,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 320,40 liradan, 2 bin 110 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 131 liradan, 292 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 296 liradan, 2 bin 62 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 82 liradan, bin 31 liradan alınan Yarım Ziynet bin 41 liradan ve 516 liradan alınan Çeyrek Ziynet 521 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel
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