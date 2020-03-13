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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 320,20 lira oldu.

13.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:41
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 320,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 320 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 320,20 liradan, 2 bin 110 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 131 liradan, 292 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 296 liradan, 2 bin 61 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 81 liradan, bin 30 liradan alınan Yarım Ziynet bin 40 liradan ve 515 liradan alınan Çeyrek Ziynet 520 liradan satıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

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