Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 320,20 lira oldu.
13.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:41
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 320,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 320 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 320,20 liradan, 2 bin 110 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 131 liradan, 292 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 296 liradan, 2 bin 61 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 81 liradan, bin 30 liradan alınan Yarım Ziynet bin 40 liradan ve 515 liradan alınan Çeyrek Ziynet 520 liradan satıldı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı 'da 320 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 320,20 liradan, 2 bin 110 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 131 liradan, 292 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 296 liradan, 2 bin 61 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 81 liradan, bin 30 liradan alınan Yarım Ziynet bin 40 liradan ve 515 liradan alınan Çeyrek Ziynet 520 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel
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