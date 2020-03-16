Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,60 lira oldu.
16.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:33
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 303,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 303,60 liradan, bin 999 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 20 liradan, 276,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 281 liradan, bin 954 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 974 liradan, 977 liradan alınan Yarım Ziynet 987 liradan ve 489 liradan alınan Çeyrek Ziynet 494 liradan satıldı. - İSTANBUL
İstanbul Kapalıçarşı 'da 303,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 303,60 liradan, bin 999 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 20 liradan, 276,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 281 liradan, bin 954 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 974 liradan, 977 liradan alınan Yarım Ziynet 987 liradan ve 489 liradan alınan Çeyrek Ziynet 494 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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