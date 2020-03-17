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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,90 lira oldu.

17.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:15
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 307,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 307,90 liradan, 2 bin 28 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 49 liradan, 280,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 284,60 liradan, bin 982 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin liradan, 991 liradan alınan Yarım Ziynet bin 1 liradan ve 495 liradan alınan Çeyrek Ziynet 500 liradan satılıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

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