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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 311,90 lira oldu.

17.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:44
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 311,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 311,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 311,90 liradan, 2 bin 54 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 75 liradan, 284 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 288 liradan, 2 bin 7 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 27 liradan, bin 4 liradan alınan Yarım Ziynet bin 14 liradan ve 502 liradan alınan Çeyrek Ziynet 507 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

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