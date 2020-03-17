Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 311,90 lira oldu.
17.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:44
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 311,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 311,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 311,90 liradan, 2 bin 54 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 75 liradan, 284 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 288 liradan, 2 bin 7 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 27 liradan, bin 4 liradan alınan Yarım Ziynet bin 14 liradan ve 502 liradan alınan Çeyrek Ziynet 507 liradan satıldı. - İSTANBUL
İstanbul Kapalıçarşı 'da 311,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 311,90 liradan, 2 bin 54 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 75 liradan, 284 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 288 liradan, 2 bin 7 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 27 liradan, bin 4 liradan alınan Yarım Ziynet bin 14 liradan ve 502 liradan alınan Çeyrek Ziynet 507 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Ekonomi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Ekonomi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Ekonomi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Ekonomi
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti