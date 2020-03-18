Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,80 lira oldu.
18.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:18
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 310,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 310,80 liradan, 2 bin 47 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 68 liradan, 283,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 287,30 liradan, 2 bin liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 20 liradan, bin liradan alınan Yarım Ziynet bin 10 liradan ve 500 liradan alınan Çeyrek Ziynet 505 liradan satılıyor. - İSTANBUL
İstanbul Kapalıçarşı 'da 310,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 310,80 liradan, 2 bin 47 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 68 liradan, 283,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 287,30 liradan, 2 bin liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 20 liradan, bin liradan alınan Yarım Ziynet bin 10 liradan ve 500 liradan alınan Çeyrek Ziynet 505 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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