Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315,70 lira oldu.
18.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:41
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 315,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 315,70 liradan, 2 bin 79 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 100 liradan, 288 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 292 liradan, 2 bin 32 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 52 liradan, bin 16 liradan alınan Yarım Ziynet bin 36 liradan ve 508 liradan alınan Çeyrek Ziynet 513 liradan satıldı. - İSTANBUL
İstanbul Kapalıçarşı'da 315,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 315,70 liradan, 2 bin 79 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 100 liradan, 288 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 292 liradan, 2 bin 32 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 52 liradan, bin 16 liradan alınan Yarım Ziynet bin 36 liradan ve 508 liradan alınan Çeyrek Ziynet 513 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi